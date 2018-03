Vaccini a scuola, code in ambulatori

E' corsa anche in Sardegna per mettersi in regola con i vaccini obbligatori. Sabato 10 marzo scade il termine per la presentazione nelle scuole della documentazione relativa alle vaccinazioni dei bambini e dei minori di 16 anni. In molti centri del Cagliaritano - Guspini, Decimomannu, Dolianova, Assemini e Selargius - i genitori stanno affrontando lunghe file per mettersi in regola e chiedere i certificati senza incorrere nelle sanzioni previste dalle legge.

"È inaccettabile che in un Paese civile si costringano persone a fare file di ore, a perdere giornate di lavoro, talvolta ad alzarsi alle 4 del mattino per fare un banale certificato - denuncia il consigliere regionale dei Riformatori, Michele Cossa, che in proposito ha presentato un'interrogazione urgente - Questo è un problema che si sarebbe potuto risolvere molto facilmente attraverso uno scambio di elenchi tra scuole e azienda sanitaria".

"In questo modo - attacca - si infligge al cittadino un supplemento di pena costringendolo a perdere ore che nessuno gli restituirà o gli risarcirà". Per questo l'esponente dell'opposizione invita la Giunta regionale a "intervenire oggi stesso sull'Ats e la Direzione scolastica regionale per trovare una soluzione immediata, così da evitare che scattino le sanzioni nei confronti di cittadini la cui unica colpa è quella di aver fatto vaccinare i propri figli".

Da parte sua l'Ats - area socio sanitaria di Cagliari - fa sapere che "per ridurre i tempi d'attesa e i disagi per i genitori-utenti, il Dipartimento di prevenzione, Servizio di igiene e Sanità pubblica ha previsto dal 5 al 9 marzo l'apertura straordinaria degli ambulatori di vaccinazione di Quartu Sant'Elena, Selargius, Assemini, Decimomannu, Sinnai e Sestu".