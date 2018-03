Tentarono furto salma Ferrari,a processo

Quindici sono stati rinviati a giudizio e saranno processati a Nuoro, otto hanno chiuso il procedimento penale con il patteggiamento (pene da 4 anni a 3 mesi), mentre in 18 hanno scelto l'abbreviato, in qualche caso condizionato. E' quanto deciso dalla Gup del Tribunale di Cagliari, Alessandra Angioni, nel processo contro la presunta banda sgominata dalla Dda che spaziava tra la Sardegna e l'Emilia, occupandosi oltre che di traffici di droga anche di armi che sarebbero state sottratte all'Esercito prima della demolizione.

La base dell'organizzazione, secondo l'accusa, sarebbe stata Orgosolo e a capo del sodalizio - stando alle ipotesi del procuratore aggiunto Gilberto Ganassi - viene indicato l'orgolese Giovanni Antonio Mereu, noto Caddina, che ha scelto di essere processato con l'abbreviato.

Tra i piani mandati in fumo dalla Dda all'organizzazione criminale figura anche il progetto di rubare la salma del fondatore della Ferrari, Enzo Ferrari, sepolta al cimitero di Modena, per poi chiedere un riscatto. Il 18 maggio a Nuoro inizierà il processo per i sedici rinviati a giudizio, mentre il giorno prima, il 17 maggio a Cagliari, proseguirà davanti alla Gup il processo in abbreviato per altri diciotto. In otto, come detto, hanno invece patteggiato.

GLI IMPUTATI - Le accuse più gravi alla banda per la quale oggi si è chiusa l'udienza preliminare a Cagliari, vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e di armi, alcuni episodi di estorsioni - tra cui il progetto di furto della salma di Enzo Ferrari - e altri reati minori. Gli otto che hanno definito il procedimento con un patteggiamento sono Stefano Agresti (2 anni e 10 mesi), Cesare Agresti (6 mesi in continuazione con un'altra pena che sta già scontando), Andrea Piredda (3 anni), Massimo Solto (un anno e sei mesi), Marco Arzu (due anni e sei mesi), Agostino Pudda (tre mesi in continuazione con una precedente condanna), Tommaso Velio Marini (tre anni e otto mesi) e Costantino Nieddu (4 anni).

Edoardo Sari ha ottenuto uno stralcio per competenza territoriale e sarà giudicato a Parma, mentre saranno processati a Nuoro, dopo il rinvio a giudizio deciso oggi dalla Gup, Lucio Baltolu, Gaetano Frio, Enrico Brau, Antonio Francesco Mereu, Danilo Mazoni, Roberto Mezza, Giulio Cesare Mulas, Raffaele Paladini, Paolo Paris, Antonio Francesco Pipere, Francesco Piras, Peppino Puligheddu, Vittorio Scano, Giampiero Serra.

Andranno in abbreviato a Cagliari tutti gli imputati accusati del reato associativo e altri a cui sono contestati reati minori: si tratta di Giovanni Antonio Mereu, Renato e Willy Bazzan, Luciano Canu, Salvatore Devias, i calabresi Antonino Modaferri, Francesco Riillo, Antonio, Rosario e Ruggiero Piero Giordano, Giuseppe Mattei, Vincenzo Sini, Giovanni Succu, Antonello Mereu, Antonio Mereu, Giovanni Antonio Musina, Pasquale Musina e l'albanese Gentijan Tush.