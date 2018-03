Spazio: Zefiro 40 sperimentato a Quirra

Motore Zefiro 40 sperimentato oggi alla base del Salto di Quirra: è un pezzo importante del nuovo lanciatore di satelliti che l'Italia sta costruendo per mettere in orbita i carichi che la commissione europea utilizza per le telecomunicazioni e per l'osservazione della Terra. Lo ha annunciato Roberto Battiston, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ospite dei seminari promossi dal rettore Maria Del Zompo, il ciclo di incontri che ha già portato all'Università di Cagliari, in meno di tre anni, due Premi Nobel.

"Un importante risultato tecnico e ingegneristico - ha spiegato il presidente dell'Asi - che riguarda un lanciatore, denominato Vega 5, che sta riscuotendo anche un buon successo commerciale al punto che Avio è entrato in Borsa. Un test importante". La scorsa settimana Battiston era a San Basilio, nel sud Sardegna, sede del Radiotelescopio. "Siamo nel Deep space network - ha detto- la rete dei radiotelescopi che la Nasa utilizza per tracciare i satelliti che vanno nei pianeti lontani. Cassini, che si è tuffato nell'atmosfera di Saturno, è stato tracciato negli ultimi momenti del sua vita anche dal radiotelescopio di San Basilio".

E ancora: "Abbiamo instaurato in Sardegna un'unità di ricerca esterna dell'Asi per il tracciamento delle sonde interplanetari: unico telescopio al mondo a poterlo fare a parte quelli della Nasa". Selargius ospiterà i tecnici che lavorano a questo obiettivo. Non solo: "Una rete ferroviaria nel sud ovest dell'isola viene utilizzata come test dei sistemi satellitari dei controlli dei treni. I treni nel futuro saranno controllati nel futuro proprio dai satelliti". Asi pronta - ha detto Battiston - ad intervenire ancora in Sardegna in collaborazione con industrie, università e Regione.

"I FILM SULLO SPAZIO OGGI PIU' CREDIBILI" - Houston, abbiamo un problema. Ormai è un modo di dire. Ma in realtà molti si stanno dimenticando che si tratta di una battuta del film Apollo 13. Lo ha ricordato Roberto Battiston, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ospite dei Seminari promossi dalla rettrice di Cagliari, Maria Del Zompo. Battiston, professore ordinario di Fisica Sperimentale del Dipartimento di Fisica all'Università di Trento, ha parlato di "Cinema tra scienza e fantascienza".

Un focus sulle frequenti incursioni dell'astrofisica e dello spazio nei film di fantascienza. Con un leit-motiv: Battiston ha evidenziato che ormai i film sullo spazio sono, grazie alle consulenze della scienza, sempre più credibili e verosimili. Il presidente dell'Agenzia speciale ha citato e fatto vedere, insieme ad Apollo 13, anche pezzi di film come "Interstellar", "The Martian" e "Gravity". "Un bellissimo film - ha detto Battiston parlando proprio di Gravity - che ha fatto largo uso di tecnologia per rendere realistiche le scene. Un vero e proprio punto di riferimento per questo tipo di cinema".

Interstellar? "Dietro - ha ricordato mostrando una lavagnetta di calcoli scientifici - ci sono gli studi di un premio Nobel, Kip Thorne, che ha attivamente collaborato alla realizzazione dell'opera". Particolarmente ricca la collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Italiana, da lui presieduta, e l'ateneo cagliaritano: è coordinato dall'ASI il progetto internazionale "Moon Mapping", nato con l'obiettivo di tracciare una sorta di atlante lunare in 3D, che ha visto di recente la ricercatrice Maria Teresa Melis e tre studenti dell'Università di Cagliari impegnati in Cina in una serie di incontri di altissimo livello scientifico.

L'ateneo del capoluogo - tramite il Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica - sta per attivare, con ASI, ESA (European Space Agency) e il supporto della Regione Sardegna, un Master di II livello in Space Optics and Remote Sensing che mira a portare studenti e imprese da tutta Europa a Cagliari per un anno di formazione sulle tematiche dell'ottica e degli strumenti ottici per lo Spazio, e sul telerilevamento da satellite, aereo e drone.