Auto contro palo luce a Lanusei,un morto

Uno studente di 21 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 sulla circonvallazione sud di Lanusei, nei pressi del liceo artistico. Il giovane, Raffaele Esposito, era al volante della sua Ford Fiesta e viaggiava assieme a un amico, Mattia Mulas, 20 anni, ora ricoverato all'ospedale in condizioni che non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale che ha effettuato i rilievi, il giovane ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, probabilmente a causa dell'alta velocità e dell'asfalto scivoloso per la pioggia. L'auto ha fatto diversi giri su stessa prima di impattare violentemente contro un palo della luce.

All'arrivo dei soccorsi per Raffaele Esposito non c'era più nulla da fare: lo studente è morto sul colpo. Sconvolta la comunità del centro ogliastrino. Il ragazzo, infatto, era figlio di una famiglia molto nota e stimata a Lanusei: il padre è un carabiniere in servizio presso la Compagnia.