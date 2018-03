Zanda: attesa decisione su amputazione

"Nei prossimi giorni saranno prese delle decisioni" sull'eventuale amputazione degli arti a Roberto Zanda, l'iroman cagliaritano reduce dalla Yukon Artic Ultra. Lo spiega all'ANSA Flavio Peinetti, primario del reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale Parini di Aosta dove l'atleta è ricoverato dal 19 febbraio per un trattamento specializzato del congelamento, seguito da un'equipe dell'ambulatorio di Medicina di Montagna.

A inizio febbraio "Massiccione" ha rischiato di morire durante la gara estrema organizzata in Canada, ai confini con l'Alaska, riportando un gravissimo assideramento alle mani e ai piedi, dopo aver trascorso 17 ore scalzo a 50 gradi sotto zero.

"Stiamo ottenendo buoni risultati sulle mani - spiega il chirurgo - dove la situazione è nettamente migliorata, per cui stiamo valutando assieme a chirurghi plastici cosa fare". Per ciò che riguarda gli arti inferiori "la situazione è più complicata, si stanno valutando le alternative e nei prossimi giorni saranno prese delle decisioni".