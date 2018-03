Titolare market rapinata fuori da banca

Banditi in azione nella tarda mattinata in viale Ciusa a Cagliari. Rapinata la titolare di un supermercato di Flumini di Quartu, due banditi le hanno strappato di mano una busta che conteneva 35 mila euro.

Nell'azione la donna è caduta a terra rimanendo lievemente ferita. Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 13. Due malviventi con i volti coperti dal casco hanno avvicinato la donna mentre si apprestava a versare alla Banca di Cagliari il denaro, l'hanno spintonata e le hanno strappato di mano la busta con i soldi.

La donna è finita a terra, i due banditi sono poi fuggiti in sella a uno scooter. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Squadra volante che hanno avviato le indagini.