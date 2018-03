Acqua nuovamente non potabile a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 6 MAR - Non c'è pace per gli utenti Abbanoa residenti a Sassari: ancora una volta i controlli eseguiti dal dipartimento di prevenzione del servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Ats sull'acqua distribuita nella rete cittadina hanno evidenziato la presenza di parametri fuori norma per quanto riguarda i trialometani. Acqua non potabile quindi.

Il sindaco, Nicola Sanna, ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua per consumo umano diretto come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Un divieto che interessa una fetta consistente di città ed esteso alle vie Napoli, via Ferrucci, via Milano, via Verona, via Catalocchino, via Livorno, via Tempio, via Alghero, via Savona, via Torres, via Galilei, via Deffenu, via Rizzeddu, via Venezia, via Deffenu, viale Dante, via Duca degli Abruzzi, via Roma, via Asproni, via Genova, via IV Novembre, via Marsiglia, via Civitavecchia, via Fermi e via Besta.

A questo lungo elenco di strade in cui arriva acqua non potabile, si aggiungono altre zone della città dove i parametri fuori norma nell'acqua sono stati riscontrati diverse settimane fa, e dove ancora persiste il divieto di utilizzo per scopi alimentari. Gli altri quartieri interessati da una precedente ordinanza del sindaco, ancora in vigore, visto che l'Ats non ha ancora comunicato il rientro dei parametri nella norma, sono: Luna e Sole, Lu Fangazzu, Carbonazzi, Monte Rosello alto.(ANSA).