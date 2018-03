Lavoratori irregolari scoperti da Gdf

Nuova operazione della Guardia di finanza per frenare l'impiego di lavoratori in nero o irregolari.

Nel mirino è finita in questa occasione un'impresa edile di Carbonia: individuati tre lavoratori irregolari.

La verifica condotta dalle Fiamme gialle ha permesso di scoprire che il titolare, nonostante avesse assunto formalmente i tre, per quasi due anni non ha emesso e consegnato loro le buste paga provocando, spiegano i finanzieri, "omissioni contributive, previdenziali e assistenziali".

Uno dei lavoratori, in particolare, nonostante fosse assunto come part-time, di fatto svolgeva regolarmente un orario di lavoro a tempo pieno e non veniva retribuito per le ore in più.

Per il datore di lavoro è scattata una sanzione che potrà raggiungere anche i seimila euro.