Dopo il governatore sardo, anche il presidente del Consiglio regionale dell'Isola, Gianfranco Ganau, ha votato per le elezioni politiche. Il massimo rappresentante dell'Assemblea legislativa sarda si è recato al seggio elettorale di via Forlanini, nel quartiere di Carbonazzi a Sassari, poco prima delle 13.30.

Ganau non ha trovato rallentamenti al seggio, mentre nello stesso seggio si sono registrate file per l'accesso in cabina tra le donne, giunte numerose proprio all'ora di pranzo.