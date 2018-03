Polizia sequestra mezzo chilo di droga

Quasi 64 grammi di cocaina, 326 di marijuana, 43 grammi di anfetamina e 131 di sostanza da taglio sono state sequestrate dalla polizia a Tortolì. In manette lo spacciatore che complessivamente aveva quasi mezzo chilo di droga.

Gli agenti del Commissariato di Lanusei, hanno perquisito l'abitazione di un personaggio noto alle forze dell'ordine, recuperando la droga, tutto l'occorrente per confezionare le dosi e diverse cartucce calibro 7,65 di cui il proprietario dell'abitazione non ha saputo giustificare il possesso. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di droga e adesso si trova in carcere a Lanusei.