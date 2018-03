In Sardegna seggi aperti, 1,4 mln a urne

Seggi regolarmente aperti in Sardegna: si vota sino alle 23 nelle 1.838 sezioni allestite nell'Isola. Sono 1.368.482 i sardi chiamati alle urne, 665.231 uomini e 703.251 donne. Dovranno eleggere i 25 rappresentanti al Parlamento: 17 alla Camera e 8 al Senato. Poco meno di 1.270.000 quelli che votano anche per Palazzo Madama. I candidati sono, invece, 244. La Sardegna è suddivisa in sei collegi uninominali e due plurinominali per la Camera e in tre uninominali e uno plurinominale per il Senato.

Per la prima volta potranno esprimere un voto per Montecitorio anche 14.907 18enni - 7.693 uomini e 7.214 donne -, mentre gli elettori sardi residenti all'estero e iscritti all'Aire sono 97.092. Lo scrutinio inizierà al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione al Senato. Novità di quest'anno è il tagliando antifrode, che potrebbe creare qualche rallentamento nel voto, nei momenti di alta affluenza.

COME SI VOTA. Agli elettori verranno consegnate due schede, una di colore rosa per esprimere il voto per la Camera e una gialla per il Senato. Il voto può essere espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto va, in questo caso, alla lista e anche al candidato nel collegio uninominale.

Oppure è possibile mettere un segno sul nome del candidato all'uninominale: in questo caso il voto andrà alla lista collegata e, nel caso di una coalizione, alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti dalla singola lista nel collegio. E' anche possibile mettere due segni sul candidato all'uninominale e su una delle liste collegate, mentre non è previsto il voto disgiunto (segno su un candidato all'uninominale e su lista non collegata) che, in quest'ultimo caso, sarà annullato.