Astori:tardava colazione,morto in stanza

(ANSA) - UDINE, 4 MAR - Della morte del giocatore della Fiorentina, Davide Astori, si sono accorti, secondo quanto si è appreso, stamattina i compagni di squadra e i tecnici della società quando alle 9.30 il giocatore non si è presentato alla colazione. A quel punto, dopo aver atteso ancora qualche minuto, sono andati a cercarlo in stanza - dove era solo - e lo hanno trovato morto. Alcuni dirigenti della società sportiva della Fiorentina e il medico legale vengono sentiti in queste ore dal pubblico ministero titolare dell'inchiesta. Si tratta, ovviamente, di un procedimento di prassi.