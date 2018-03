Astori: Sardegna sportiva sotto choc

(ANSA) - CAGLIARI, 4 MAR - Centinaia di post increduli su Facebook: la Sardegna sportiva in lutto per la morte improvvisa di Davide Astori. L'Isola ha visto crescere il difensore e capitano della Fiorentina. Astori era arrivato a Cagliari nell'estate del 2008 ed è rimasto un rossoblù per sei anni sino alla cessione alla Roma nella stagione 2014-2015. Quando ha esordito in A nella sfida Siena-Cagliari aveva appena 21 anni.

Ha segnato il suo primo gol nella massima serie proprio contro la sua attuale squadra, la Fiorentina. Ha conquistato la Nazionale proprio ai tempi del Cagliari con l'esordio nel 2011 nell'amichevole Ucraina-Italia. E nel 2013 è arrivato anche il primo gol in azzurro contro l'Uruguay: un giocatore del Cagliari non segnava in nazionale da circa quarant'anni, cioè dai tempi di Gigi Riva. Ha giocato insieme all'attuale tecnico del Cagliari Diego Lopez ed è stato allievo in Sardegna anche del tecnico del Genoa Davide Ballardini.