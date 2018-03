Astori: Ferrero, anche Samp non giocherà

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "E' una cosa assurda, io non me la sento di far giocare la Samp con il cuore gonfio di tristezza per la morte di Astori". Massimo Ferrero, al telefono con l'Ansa, annuncia che non manderà in campo oggi i suoi contro l'Atalanta. "A questo punto Malagò farebbe bene a rinviare tutta la giornata e anche la riunione di Lega di domani".