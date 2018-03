58mila euro in nero per affitto locali

Per tre anni non hanno dichiarato il denaro guadagnato affittando immobili a uso commerciale. La Guardia di finanza di Sarroch ha effettuato due controlli fiscali nei confronti di altrettanti proprietari di immobili di Teulada e Doms de Maria, scoprendo che entrambi dal 2013 al 2016 hanno affittato due locali commerciali a Teulada, ma nella dichiarazione dei redditi non hanno segnalato il denaro guadagnato.

Secondo i finanziari i due hanno evaso il fisco per una somma pari a 57.625 euro non dichiarati. I due proprietari adesso dovranno pagare le tasse non versate.