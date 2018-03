Scuola, 2,3 mln per manutenzioni

L'Unità di Progetto, istituita presso la presidenza della Regione nell'ambito di Iscol@, ha dato mandato a Cassa Depositi e Prestiti di trasferire a 21 enti, tra Province e Comuni, ulteriori 2,3 milioni di euro per 43 interventi di manutenzione straordinaria in altrettanti istituti scolastici. Le risorse entro la fine di di marzo saranno nella disponibilità degli enti locali per realizzare le azioni previste.

In particolare vengono assegnati 300 mila euro per la messa in sicurezza e manutenzione delle scuole di Arbus; 146 mila euro per interventi di manutenzione nella scuola elementare di Narcao; 142 mila euro per l'adeguamento alle norme in materia di prevenzione degli incendi e del risparmio energetico in alcuni istituti della Provincia di Sassari ; 128 mila euro al comune di Ollolai per l'efficientamento energetico dell'edificio che è la sede delle Elementari e delle Medie; 118 mila euro al Comune di Selargius per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare in via Ariosto; 109 mila euro per la ristrutturazione del fabbricato che ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado a Tissi; 106 mila euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'edificio che ospita il Liceo Scientifico di Seui.

Nei prossimi giorni la Giunta darà impulso alla linea di azione per il rinnovo di arredi e attrezzature delle scuole. Un investimento di circa 30 milioni per rispondere alle esigenze di 400 istituti. L'intervento sarà presentato ufficialmente il 21 e 22 marzo alla Fiera di Cagliari nel corso della manifestazione Iscol@ design, dedicata agli arredi e alle attrezzature tecnologiche scolastiche e caratterizzata da incontri, mostre e seminari con gli esperti del settore.