Negozi cinesi, sigilli a 99mila articoli

Maxi sequestro di prodotti irregolari della Guardia di finanza all'interno di negozi gestiti da cittadini cinesi. Sotto chiave, complessivamente, sono finiti quasi 10mila articoli.

In particolare le Fiamme gialle del Gruppo e del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari, quelle della tenenza di Muravera e Sarroch, hanno eseguito cinque distinti interventi. In un negozio gestito da cinesi a Sestu sono stati sequestrati 98.019 articoli di cancelleria privi della corretta etichettatura e mancanti dell'indicazione dell'importatore e del fabbricante. In un negozio di Cagliari sotto chiave sono finiti 347 articoli tra giocattoli ed accessori, privi del marchio "Ce". A Villasimius e Sarroch sequestrati, invece, 408 articoli vari - tra cui utensili da cucina - in quanto sprovvisti delle indicazioni in lingua italiana e altri 235 prodotti. I titolari rischiano di dover pagare multe per 25mila euro.

Sempre le Fiamme gialle a Cagliari hanno bloccato un venditore ambulante sequestrando 51 articoli tra accessori di abbigliamento e cd musicali contraffatti e privi del marchio Siae.