Inaugurato il nuovo punto Enel Carbonia

(ANSA) - CARBONIA, 3 MAR - Inaugurato a Carbonia il nuovo Punto Enel, negozio partner soluzione energia. Lo sportello di via Gramsci 197 e sarà un punto di riferimento sul territorio per tutti i clienti di Enel.

L'azienda energetica ha scelto di investire e rafforzare la propria presenza sul territorio del Sulcis per offrire un servizio d'eccellenza e opportunità di risparmio per cittadini e imprese.

Al taglio del nastro sono intervenuti Gian Luca Lai vicesindaco di Carbonia, Valerio Formica responsabile Canale Negozi Partner Lazio e Sardegna, l'imprenditrice Barbara Sanna titolare dell'azienda partner Soluzione Energia e la pittrice Annalise Atzori. "Il nuovo Punto Enel - dice Formica, responsabile Canale Negozi Partner Lazio e Sardegna - rappresenta una pronta risposta agli impegni presi rispetto alle esigenze che ci sono state rappresentate dall'amministrazione comunale, oltretutto con una ditta locale". Il Punto Enel sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.(ANSA).