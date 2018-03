Falso avvocato raggira anziani Cagliari

Circa 45 anni, capelli rossici, occhiali da vista e si presenta come un avvocato. È l'identikit del truffatore che da qualche giorno sta raggirando gli anziani a Cagliari, derubandoli. Ieri l'ultimo episodio segnalato. La tecnica utilizzata è sempre la medesima: il truffatore avvicina il pensionato o l'anziana, presentandosi come un avvocato. Dice alle vittime di aver assistito un loro figlio o un parente e chiede il pagamento della parcella, riuscendo a farsi consegnare a volte 400 euro, altre volte 600. Quando il denaro non basta vengono chiesti anche gioielli.

Sugli episodi segnalati la Questura di Cagliari "ha avviato una scrupolosa attività di indagine" e "raccomanda a tutti i cittadini di avere una maggiore sensibilizzazione nell'essere cauti quando alla porta si presenta uno sconosciuto, segnalando immediatamente il fatto al 113".

È stato invece già individuato a Roma l'autore di alcune truffe telefoniche messe a segno a Nuoro. Vittime i tabaccai e i titolari delle ricevitorie Sisal. Un falso operatore dell'azienda è riuscito a raggirare gli esercenti dicendo loro di dover aggiornare i terminali per le ricariche Postepay, ma facendosi accreditare denaro su suoi conti. In un caso è riuscito a farsi trasferire ben 4.000 euro. Grazie alle indagini è stato individuato dai carabinieri della Stazione di Lanusei.