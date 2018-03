Cagliari con Han a Genova per fare punti

Cagliari a caccia di punti salvezza domani contro il Genoa per tenere a bada calendario - il prossimo turno è con la Lazio - e concorrenti per la salvezza, dalla scorsa settimana sempre più vicini. La squadra di Lopez è reduce da due sconfitte consecutive: una batosta sonora in casa con il Napoli. Ma, alla fine, quella che brucia di più, è quella a Verona con il Chievo. Intanto il Cagliari dovrà ancora fare a meno di Cigarini e Farias, mentre è a disposizione Pisacane.

Dopo due stop di fila, in passato, la formazione di Lopez si è sempre rifatta con una vittoria. Di mezzo però c'è un Genoa che ha voglia di definire una volta per tutte la questione salvezza. E che ha in panchina Ballardini, ex Cagliari e quindi anche ex allenatore di Lopez giocatore. La ricetta da qui alla fine del campionato? "Determinazione, concentrazione - ha spiegato il tecnico presentando la gara di domani - e rimanere sempre squadra lottando fino alla fine". Brucia però ancora lo zero a cinque. "Un risultato pesante è sempre brutto - ha detto riferendosi alla gara con il Napoli - ma abbiamo lavorato sugli errori commessi. Ma dobbiamo dire anche che il primo tempo abbiamo retto abbastanza bene, avevamo la possibilità di chiudere con un passivo di un solo gol".

Nel frattempo Cagliari è in ritiro. "Abbiamo fatto un giorno in più per non lasciare niente al caso - ha spiegato il mister - Noi non dobbiamo guardare quello che fanno gli altri, ma quello che dobbiamo fare noi concentrati su quello che si deve fare in campo". Gioca sicuramente Han che, secondo Lopez, "sta crescendo: ha fatto un buon primo tempo contro il Napoli. Può crescere ancora di più".

E'anche possibile che venga riproposto il modulo sceso in campo col Napoli. "Se non avessimo avuto di fronte una grande squadra come il Napoli forse sarebbe andato meglio - sostiene l'allenatore rossoblù - Abbiamo fatto dei buoni trenta-trentacinque minuti". Infine un pensiero a Ballardini."Ho un ottimo rapporto con il mister - racconta Lopez - con il Genoa sta raccogliendo molto in pochissimo tempo"..