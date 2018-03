Arrivano indennizzi servitù Capo Frasca

Il Comando militare della Sardegna ha inviato ai sindaci dei Comuni interessati una comunicazione sull'avvio del pagamento della prima parte di indennizzi ai pescatori di Capo Frasca per le limitazioni subite nelle attività di pesca a causa delle esercitazioni militari. Lo annuncia il presidente della Regione, Francesco Pigliaru.

"Un ultimo, importantissimo, tassello in una vicenda che dura da più di vent'anni e per troppo tempo rimasta senza risposte, che garantisce equità e certezza di diritti ai pescatori che non hanno mai ricevuto le misure di indennizzo riconosciute ad altri che si trovano nella stessa situazione - commenta il governatore - Teniamo fede a un impegno che io e la Ministra Pinotti abbiamo assunto il 19 giugno 2014, data della seconda Conferenza nazionale sulle servitù militari. Da allora siamo stati al fianco dei Sindaci e dei pescatori: non abbiamo fatto proclami ma lavorato per ottenere risultati concreti. Questo è uno dei nostri risultati".

"A breve - conclude - tornerò a Capo Frasca per condividere con i Sindaci e i pescatori delle marinerie questa bella notizia".