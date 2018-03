Vento in Sardegna con raffiche a 90 km/h

Hanno raggiunto i 90 chilometri orari a Capo Bellavista, in Ogliastra, le raffiche di vento di burrasca annunciate ieri con l'allerta meteo lanciata dalla Protezione civile regionale che ha previsto anche mareggiate.

Le raffiche maggiori si sono registrate nella tarda mattinata, poi l'intensità del vento si è lentamente indebolita.

A Elmas, Decimomannu e Alghero ha toccato i 60 chilometri orari.

In serata, secondo gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, calerà definitivamente di intensità.

Da domani la circolazione da ponente ruoterà a grecale e soffierà a circa 30 km/h. Temperature in netto aumento in tutta la regione: massime di 14/15 gradi a Cagliari, Olbia, Oristano e Iglesias, mentre a Nuoro e Sassari 12/13 - dati 3Bmeteo - minime tra gli 8 e i 12 gradi nei maggiori centri dell'isola.