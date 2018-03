Tir si ribalta e perde carico su Ss 293

Un camion con rimorchio si è ribaltato lungo la strada Statale 293 nel territorio di Villasor perdendo parte del carico. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

L'incidente è avvenuto al chilometro 19. Il conducente di un camion con rimorchio carico di terra, per evitare una collisione con un altro mezzo pesante, ha sterzato bruscamente e il mezzo si è ribaltato. Parte del carico è finito sulla carreggiata e il mezzo pesante si è messo di traverso ostruendola completamente.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri e Villacidro, una ruspa e altri mezzi per recuperare il mezzo pesante e liberare la strada. Sul posto anche personale Anas.

Il traffico in direzione Vallermosa è stato deviato sulla strada statale 130 al chilometro 29, mentre il flusso veicolare diretto a Samassi è stato deviato sulla strada statale 196 al chilometro 16,900.