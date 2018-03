Storie e musica davanti al caminetto

Incontri letterari, musica d'autore e degustazioni di prodotti tipici nelle antiche case campidanesi. Sono gli ingredienti della nona edizione del festival letterario diffuso "Ananti de Sa Ziminera" (davanti al caminetto, in lingua sarda) in programma da venerdì 9 a domenica 11 marzo a Bauladu, in provincia di Oristano, per iniziativa della Consulta giovanile del paese e dell'associazione di promozione sociale Jannaberta.

Il progetto, finanziato in larga parte dal Comune, si propone di rievocare i tempi dei racconti attorno al focolare, facendo sedere davanti a un ideale camino scrittori, poeti, cantautori, esperti di letteratura, giornalisti, politici e uomini e donne impegnati nel sociale e persone comuni per confrontarsi su tematiche legate al territorio e alla società contemporanea attraverso presentazione di libri, letture, dibattiti e incontri musicali.

Dodici gli appuntamenti con un cast di ospiti che va da Cecilia Strada a Renato Soru, da Luciano Marrocu a Laurence McKeown. Prevista anche la partecipazione di Francesco Pigliaru, Daniela ducato, Davide Grasso, Bachisio Bandibnu, Flavio Soriga e i cantautori The Hearth and the Void e Chiara Effe.

La nona edizione è dedicata al pittore, illustratore e cartellonista cagliaritano di fama internazionale Primo Sinòpico (Cagliari 1989 - Milano 1949). Il cartellone della prima giornata comincia con un appuntamento sui 70 anni dello Statuto sardo e un incontro con Cecilia Strada, per otto anni presidente di Emergency, prosegue con un confronto sul tema Censura e libertà e sulle figure di Boris Pasternak e Giangiacomo Feltrinelli e si concluderà con il concerto degli Heart and the Void. Nella seconda giornata si parlerà, tra le altre cose, di quotidiani sardi, corsi e siciliani, dell'arte letteraria dei prigionieri politici nordirlandesi e di nuove geografie del lavoro. Domenica 11 il festival si concluderà con l'antropologo Bachisio Bandinu che parlerà del suo libro "Lettera a un giovane sardo sempre connesso" e gli "Scrittori da Palco" di Flavio Soriga.