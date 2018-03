Molotov contro auto di pensionato Sinnai

Attentato incendiario all'alba a Sinnai, in via Monte Genis. Bruciata l'auto di un pensionato di 64 anni. Intorno alle 5 qualcuno si è avvicinato al cortile-parcheggio della palazzina in cui vive l'anziano e ha lanciato una bottiglia incendiaria contro la vettura, una Renault Clio. Le fiamme hanno avvolto l'auto è sono state subito spente dallo stesso proprietario.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del Radiomoibile della Compagnia di Quartu e i colleghi della Stazione di Sinnai che hanno avviato le indagini.