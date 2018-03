Lite a martellate tra automobilisti

Una lite, forse legata a qualche diverbio stradale tra automobilisti, è finita a martellate questa mattina a Cagliari. Un uomo è stato trasportato all'ospedale Brotzu con codice giallo: è stato colpito alla testa con l'attrezzo da lavoro. Due uomini, padre e figlio, sono stati identificati dai carabinieri quali autori dell'aggressione.

L'episodio è avvenuto intorno alle 8.30. Due uomini, forse a seguito di qualche insulto mentre i due veicoli si incrociavano: i conducenti sono scesi dalle vetture e hanno iniziato a litigare. Dalle parole sono passati alle mani. Il figlio di uno dei uno dei contendenti, vedendo il padre in difficoltà, è sceso dall'auto e ha colpito il rivale con una martellata alla testa.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Cagliari e un'ambulanza del 118. Il ferito, che pare in un primo momento abbia perso anche conoscenza, è stato trasportato all'ospedale Brotzu: le sue condizioni non sono gravi. Padre e figlio, invece, sono stati identificati dai carabinieri che stanno lavorando per ricostruire tutta la vicenda.