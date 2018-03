LavoRas, al via fase 2 con 34 mln

Al via la seconda fase del programma LavoRas, il piano di intervento straordinario per il lavoro con una disponibilità di 268 milioni di euro per il triennio: il grosso, 127,7 milioni, è riservato proprio al 2018. La delibera della Giunta regionale che attiva il secondo modulo del piano riguarda soprattutto la parte delle politiche attive con un incentivo occupazione da 34 milioni per un potenziale di 8.000 nuovi posti di lavoro, che si aggiungono a quelli stimati per la fase 1 dei cantieri.

L'intervento chiave è l'incentivo regionale di 4.000 euro che va ad aggiungersi agli 8.000 di sgravio nazionale. Si arriva sino a 3.000 euro per i contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi. Ventidue milioni vanno ai disoccupati fino a 35 anni, 10 mln agli over 35 e 2 mln ai disabili. Altri interventi oltre i cantieri di nuova attivazione e già operativi (66,4 mln) riguardano l'assegno formativo di 9,1 mln. Poi 6,7 mln per le situazioni di crisi, 5 mln per gli over 55, 1,2 mln per creazione d'impresa e 4,8 per rimodulazioni.

"È l'anno giusto per assumere giovani, sopratutto in Sardegna - è il messaggio lanciato dal presidente della Regione Francesco Pigliaru - Abbiamo messo insieme due tipi di interventi: uno molto forte nella congiuntura dove c'è bisogno di occupazione e che creerà migliaia di posti di lavoro in tempi brevi. Non meno importante l'incentivo per le imprese: un intervento più strutturale per convincere le aziende ad assumere". Come? Con i contributi e con la formazione. "Perché i giovani possono avere le basi, ma magari hanno bisogno di ulteriori competenze - ha spiegato - Ci sono condizioni straordinariamente favorevoli".

"Un programma eccezionale - ha detto l'assessora regionale del lavoro Virginia Mura - per ammontare delle risorse. Con risposte diversificate alle esigenze della società". Questi sono i primi passi. "Ora tutto il fronte è aperto - ha osservato l'assessore della Programmazione e vicepresidente Raffaele Paci - i cantieri stanno partendo. Ieri si è svolta una riunione operativa della città metropolitana. Una misura fondamentale per le nuove assunzioni".