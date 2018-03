Kit da 007 per esame patente, denunciato

Un vero e proprio kit da spy story, tre telefoni cellulari, un auricolare, un trasmettitore bluetooth e quattro sim card. È quanto gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Stradale hanno trovato nelle tasche di un cittadino bengalese di 34 anni, durante l'esame per il conseguimento della patente del 26 febbraio scorso.

Il giovane, secondo quanto accertato dai poliziotti, stava cercando di comunicare all'esterno con un complice che gli avrebbe fornito le risposte ai quiz per "passare" l'esame. L'episodio, come altri avvenuti in passato, si è verificato durante la sessione di esami alla Motorizzazione civile di Cagliari.

Il bengalese è stato denunciato e tutta l'attrezzatura sequestrata.