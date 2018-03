Ctm: nuovo sciopero a Cagliari l'8 marzo

Dopo gli scioperi del 4 e 15 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018, Orsa Autoferro Tpl e Fts/Css hanno proclamato un'altra azione di sciopero per I'intera giornata dell'8 marzo 2018.

La vertenza riguarda lo stato di agitazione per evidenziare una serie di "gravi problematiche contrattuali" e per rivendicare "il ripristino delle corrette relazioni industriali e più in particolare il diritto di rappresentanza che la dirigenza del Ctm continua a negare ai rappresentanti dell'Orsa.

La vertenza, come ricorda la stessa organizzazione sindacale, nasce nel lontano novembre 2013.