Boato a Terralba per grosso petardo

Un grande botto, ma nessun danno ieri notte a Terralba per una esplosione che è stata sentita in tutto il paese. Il fatto è avvenuto introno alle 23,30 in via Tasso, alla periferia del centro dell'Oristanese. L'eco dell'esplosione si è poi propagata sui social facendo circolare la voce che potesse trattarsi di un atto intimidatorio messo in atto con una bomba carta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Terralba e della Compagnia di Oristano che hanno eseguito una serie di accertamenti che porterebbero ad escludere l'atto intimidatorio e lo stesso impiego di una bomba carta. Potrebbe trattarsi invece di un grosso petardo, che comunque è stato fatto esplodere al centro della carreggiata, dove ha effettivamente lasciato qualche segno, senza provocare danni ad auto o abitazioni.