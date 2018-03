Vela: ecco calendario YC Costa Smeralda

Presentato a Milano il calendario 2018 dello Yacht Club Costa Smeralda.

Dopo un irripetibile 2017, anno in cui è stato celebrato il 50/o anniversario dello YCCS (20 regate tra cui 3 campionati del mondo, compreso quello dei J/70 con la cifra record di 161 barche partecipanti), la stagione 2018 presenta questo programma: si parte il 23 aprile con la Regata dell'Accademia Navale Italiana, si chiude il 27 settembre con l'Audi Italian Sailing League Final.

In mezzo iniziative continue di alto livello, tra cui la One Ocean Melges 40 Grand Prix (il 5 luglio), la Loro Piana Superyacht Regatta (5-9 giugno), la Maxi Yacht Rolex Cup (2-8 settembre).

Presentata a Milano anche la nuova Fondazione One Ocean, progetto di portata globale che, partendo dalla Costa Smeralda, intende diffondersi nel mondo per combattere l'inquinamento degli oceani. La Charta Smeralda, la Carta dei Mari voluta dalla principessa Zahra Aga Khan, diventa così strumento concreto a tutela della sostenibilità degli oceani.

La principessa Zahra e il Commodoro Riccardo Bonadeo, assistiti da ricercatori come Francesca Santoro (Unesco), hanno presentato lo strumento operativo della Charta Smeralda, la One Ocean Foundation. "Oggi tutti parlano di sostenibilità - ha detto Zahra Aga Kahn -. Noi tentiamo di tradurre questa disponibilità in termini concreti". Educational nelle scuole, iniziative internazionali, coinvolgimento sia del Wwf e di altre associazioni ambientaliste, sia degli yacht club d'Italia. Tutto per parlare di sostenibilità del mare.

Testimonial di One Ocean velisti d'eccezione come Paul Cayard e Mauro Pelaschier. "There is no planet B", ha detto Cayard.