Vino: oro al vermentino Spera di Siddura

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Sale ancora una volta sul gradino più alto del podio il vermentino di Gallura Docg Spèra. Il bianco della Cantina Siddùra, in Gallura, si aggiudica la medaglia d'oro al Berliner Wine Trophy, tra i concorsi storici più importanti e partecipati. Un successo dietro l'altro per l'azienda guidata da Massimo Ruggero, che si conferma ad altissimi livelli nel panorama internazionale del settore enologico. Un nuovo traguardo, una conferma della qualità dell'annata 2016 del vino prodotto con le uve coltivate a Luogosanto: Spèra, nei mesi scorsi, ha ottenuto altre tre medaglie, due argenti e un oro, in altrettanti concorsi nazionali e internazionali.

"La Germania - afferma Ruggero - è uno dei mercati più importanti a livello di consumo vitivinicolo in Europa e per l'export italiano - sottolinea Ruggero, Ad di Siddura - E' una delle piazze più solide e competitive e questo aumenta il valore della medaglia d'oro conquistata da uno dei nostri vermentini di Gallura. E' motivo di orgoglio promuovere l'unica Docg sarda in Italia e all'estero". Undicimila sono stati i campioni presentati in questa edizione al Berliner Wine Trophy, sottoposti ad una procedura di valutazione particolarmente severa. Per la cantina gallurese, che da anni si espone al giudizio di esperti in campo internazionale, il successo di Spèra rappresenta un ottimo biglietto da visita per il Prowein di Düsseldorf. L'evento più importante dell'anno per il business del vino tedesco ed europeo, in programma dal 18 al 20 marzo, sarà l'ennesimo banco di prova per i vini sardi prodotti nelle vigne di Luogosanto. L'oro del Berliner si aggiunge alle buone recensioni che la rivista austriaca Falstaff, tra le testate specializzate di riferimento per il mercato vinicolo tedesco, ha dedicato ai vini Siddùra con i 90 punti conquistati dal passito Nùali e gli 88 ottenuti dal vermentino Spèra. (ANSA).