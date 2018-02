Smuovere le coscienze per vivere meglio

di Maria Grazia Marilotti

"Benvenuti nel mondo delle possibilità", recita lo slogan della Matrix-2-Point, un percorso di consapevolezza, attraverso l'applicazione pratica della fisica quantistica, nato in Germania e che sta prendendo piede anche in Italia. E' stata definita la "tecnica energetica del momento" per migliorare la propria vita e sentirsi più leggeri, vivere una relazione felice, raggiungere l'indipendenza economica e l'affermazione nel lavoro, relazionarsi meglio con il prossimo. Matrix-2-Point approda per la prima volta in Sardegna con un seminario e un incontro informativo a Cagliari, in via Nuoro 54. Entrambi sono curati dalla trainer e docente tedesca Andrea Rommel, gestrice del marchio Matrix-2-Point in Italia.

Il primo appuntamento si terrà dal 3 al 5 marzo, con un prologo il 2 per una serata informativa gratuita alle 18, sempre in via Nuoro, in cui la trainer invita i partecipanti a condividere un tema comune: "Cosa posso fare per diventare la versione migliore di me stesso". "Applicazione pratica della fisica quantistica, la Matrix-2-Point - spiega all'ANSA Andrea Rommel - consente in ogni istante di ricreare una realtà diversa da quella costruita da schemi, emozioni, convinzioni e raggiungere benessere, gioia di vivere, successo lavorativo, buone relazioni, leggerezza, armonia, abbondanza". "Matrix è un contenitore di possibilità, luce ed informazione da cui si 'pesca' in ogni istante per creare la realtà - prosegue la trainer - dando un nuovo impulso, scegliendo consapevolmente, la realtà si trasforma, si risolvono problemi anche atavici e si aprono nuove e infinite e inaspettate possibilità in vari ambiti della nostra vita".

Lo strumento che permette di dare concretezza a questi assunti è la tecnica dei due punti che Andrea Rommel illustrerà ai partecipanti. "Un metodo, efficace e immediato - argomenta - uno strumento 'multiuso', utile per poter fare scelte responsabili e consapevoli, vivere bene e modellare la propria realtà come la si desidera, tradurre i desideri del cuore in concretezza". Alla Matrix-2-Point Andrea Rommel è giunta dopo un lungo percorso di ricerca.

"Mi ha colpito l'immediatezza dei risultati che si raggiungono in modo 'semplice' - sottolinea - nella 'Matrix' di ciascuno di noi sono racchiuse tutte le possibilità sotto forma di onde non materializzate. Grazie alla vibrazione si sceglie un'onda piuttosto che un'altra. Il metodo Matrix-2-Point aiuta a 'intrecciare i giusti campi quantici' per portare la scelta nella frequenza giusta. Neutralizzando così le frequenze 'sabotatrici', ovvero dogmi, schemi, false credenze o emozioni che non solo agiscono da freno inibitore ma come in un gioco di specchi, si manifestano all'esterno creando appunto quella realtà che non desideriamo".