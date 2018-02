Scuola Terzo millennio nasce ad Alghero

La scuola si apre alla città e diventa, a sua volta, "comunità educante" in un circolo virtuoso che ruota attorno ad un nuovo modo di fare didattica. Un obiettivo sempre più vicino ad Alghero dove, nell'ambito del piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, nascerà la scuola del Terzo Millennio in via Tarragona. Con 3,750 milioni su 10 complessivi destinati dalla Regione alla città, il nuovo istituto, che oggi ospita le classi elementari e medie, sarà completamente rinnovato negli spazi interni ed esterni. Sarà realizzato un auditorium musicale aperto anche all'utilizzo esterno e verrà realizzato un giardino tra i due corpi separati.

Questa mattina la presentazione di tutti gli interventi con il governatore Francesco Pigliaru e il sindaco Mario Bruno. L'investimento complessivo su 24 scuole (19 tra primarie, secondarie e il nuovo edificio di via Tarragona e sei istituti superiori di competenza provinciale) è di circa 10 milioni di euro. I lavori inizieranno a giugno.

"Si tratta di un momento importante, dovuto alla collaborazione tra diversi soggetti istituzionali - spiega all'ANSA il sindaco Bruno - gli spazi sono ripensati e la stessa aula che abbiamo conosciuto come unico spazio didattico frontale non sarà più tale. Anzi sarà la città ad invadere, in qualche modo, i luoghi deputati all'insegnamento con l'apertura alla cittadinanza dell'auditorium, che diventerà un fiore all'occhiello".