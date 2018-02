Sardegna:pioggia sostituisce neve e gelo

L'ondata di gelo e neve che ha investito la Sardegna sta lasciando l'Isola. Ma per tornare a vedere risplendere il sole bisognerà attendere ancora qualche giorno: nel fine settimana è infatti attesa un'ondata di caldo anomalo che anticiperà le miti temperature primaverili. Oggi, però, a causa di un fronte caldo che si muove da ovest verso est, il cielo è nuvoloso e si registrano piogge da Nord a Sud dell'Isola.

Già nelle prossime ore le temperature minime - come confermato dalle previsioni di 3bmeteo - si alzeranno: 4 gradi a Cagliari, Iglesias e Oristano, mentre rimangono rigide a Nuoro, 1 grado, e Olbia, zero gradi. Un primo assaggio di quello che avverrà nei prossimi giorni. Da domani infatti - segnala l'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomanni - le temperature si innalzeranno notevolmente, con minime di 13 gradi a Nuoro, 12 a Iglesias, 11 a Cagliari e Oristano, 7 a Olbia, e il cielo sarà perturbato con rischio di lievissime precipitazioni accompagnato da schiarite.

Piogge e temporali sparsi, soprattutto nell'area centro orientale della Sardegna nella giornata di venerdì, anche se non sono previsti più di 10 millimetri di pioggia in 6 ore. Le temperature massime, rispetto alla media di 12 gradi, si alzeranno da venerdì a domenica anche di 8 gradi per effetto del fronte di alta pressione atlantica che attraverserà l'Africa e raggiungerà il Mediterraneo.