Ryanair:voli Cagliari-Germania e Polonia

Novità nei collegamenti da e per Cagliari arrivano sul versante Ryanair. Oltre alle rotte già annunciate nei giorni scorsi - Porto, Siviglia e Valencia - nella prossima stagione invernale il capoluogo sardo sarà collegato anche con Dusseldorf Weeze e Karlsruhe-Baden-Baden-Strasburgo in Germania e Varsavia in Polonia.

I collegamenti sono stati presentati nell'ambito del lancio di 37 nuove rotte dall'Italia che permetteranno di trasportare un totale di 39 milioni di passeggeri all'anno in 29 aeroporti italiani, con una crescita del 5%.

L'annuncio è stato fatto dal ceo Michael O'Leary. "Siamo lieti di lanciare la più grande programmazione di sempre dall'Italia per l'inverno 2018-2019", ha detto O'Leary, che ha precisato di non temere la concorrenza di Air Italy: "No", ha risposto a chi chiedeva se fosse preoccupato, "ha tariffe più alte delle nostre e credo che rappresenti un concorrente più per EasyJet su Milano e per il lungo raggio di Alitalia".