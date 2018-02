Piazza Costituzione avrà un nuovo volto

Aperti i cantieri per i lavori di riqualificazione di piazza Costituzione a Cagliari. Lunedì 5 marzo si entrerà nel vivo per la realizzazione di un progetto da 1,2 milioni in continuità con gli interventi completati in via Manno e in via Garibaldi. La pavimentazione sarà l'ultima parte di un'operazione che prevede, come nelle zone attorno, nuovi sottoservizi e in particolare le reti di smaltimento delle acque nere e meteoriche, la rete idrica e i relativi allacci.

I lavori serviranno a completare un asse che dal corso Vittorio Emanuele arriva sino alle nuove piazza Gramsci e piazza Garibaldi e, da qui, alla via Alghero riqualificata e alla via Paoli: percorso che rappresenta l'itinerario commerciale naturale e turistico nel centro storico. Nella prima fase la circolazione dei veicoli avverrà su un'unica corsia per le due direzioni a salire e scendere lungo il viale Regina Elena. Al termine dell'intervento, le automobili riprenderanno la naturale circolazione attorno alla rotatoria. Eventuali ulteriori variazioni della viabilità saranno comunicate nel corso dei lavori.