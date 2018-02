Incendio in cortile, anziana soccorsa

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Momenti di paura si sono vissuti oggi pomeriggio a Sarroch, dove un'anziana è stata soccorsa dai vigili del fuoco mentre all'esterno della sua abitazione una legnaia veniva divorata dalle fiamme.

L'incendio è divampato intorno verso le 17 in via I Maggio.

Le fiamme hanno avvolto la legnaia nel cortile dell'abitazione e l'anziana proprietaria è rimasta bloccata in casa terrorizzata.

Sul posto è subito arrivata una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento porto che ha domato l'incendio evitando che si propagasse al resto della casa.

La zona è stata bonificata ed è stato riattivato anche l'impianto elettrico saltato a causa del rogo. Illesa, ma molto spaventata, la proprietaria. (ANSA).