Fallimenti in calo in Sardegna (-17,3%)

Fallimenti in calo per le imprese. E la Sardegna è la terza regione in Italia con la maggiore diminuzione di libri contabili portati in tribunale: -17,3 per cento nel 2017 rispetto all'anno precedente. I numeri dicono che i fallimenti sono passati da 323 a 267.

È la tendenza registrata dall'Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure d'imprese 2017 realizzato da Cerved, società che fornisce, tra l'altro, servizi per analizzare il rischio di credito e l'affidabilità commerciale di clienti, fornitori e partner. Meglio della Sardegna sono andati solo il Friuli Venezia Giulia (-25,8%) e la Basilicata (-19%).

"La fotografia che il nostro Osservatorio restituisce è certamente positiva, e lascia ben sperare - commenta l'Ad di Cerved Marco Nespolo - Il 2017 infatti ha visto la conferma e il consolidamento di alcune tendenze favorevoli in atto e ci aspettiamo dunque un ulteriore miglioramento nel 2018 grazie al rafforzamento dei profili di rischio delle imprese e alla congiuntura macroeconomica positiva".