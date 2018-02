Controlli antidroga di Carabinieri e GdF

Controlli a tappeto di carabinieri della Compagnia di Cagliari e stazione di Pula e dei militari della Guardia di finanza mirati a frenare lo spaccio di droga nella zona di Pula. Al lavoro anche le unità cinofile che hanno "annusato" gli studenti delle scuole per verificare l'eventuale possesso di sostanze stupefacenti.

La prima parte dell'operazione si è concentrata su alcuni personaggi noti alle forze dell'ordine proprio per spaccio di stupefacenti. Perquisite le loro abitazioni, sequestrati complessivamente 300 grammi di marijuana e tutto il materiale per tagliare e confezionare le varie dosi. Uno dei tre è stato denunciato, mentre gli altri due sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori di stupefacenti. L'attività dei carabinieri, coordinati dal tenete Stefano Martorana, e delle Fiamme gialle non si è fermata.

Al termine delle perquisizioni, infatti, i militari e le unità cinofile hanno effettuato un'operazione di controllo preventivo davanti a un istituto scolastico di Pula. Le unità cinofile non hanno fiutato nulla, ma la presenza delle forze dell'ordine non è passata inosservata, incuriosendo anche i più piccoli. Nei prossimi giorni saranno eseguite operazioni analoghe.