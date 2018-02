Cagliari: 3 progetti per nuovo stadio

Il sogno si avvicina. Entro tre anni il Cagliari avrà un nuovo stadio, ultramoderno, da far invidia agli impianti più famosi in Europa. Nel suo 'piccolo', naturalmente, perché avrà una capienza variabile dai 24 mila ai 30 mila spettatori, ma in linea con gli standard d'eccellenza. I tre migliori progetti dei 25 recapitati al tavolo del presidente Tommaso Giulini sono stati presentati questo pomeriggio alla stampa e alle istituzioni.

"Dopo la scelta finale del progetto e l'iter burocratico, contiamo di iniziare i lavori tra un anno e di completarli nel giugno 2021 - ha spiegato Stefano Signorelli, l'ingegnere responsabile infrastrutture della società rossoblù, che ha guidato i lavori della Sardegna Arena -. E' un progetto ambizioso, iniziato qualche anno fa. Per la scelta naturalmente sarà decisivo il costo di realizzazione ma soprattutto i costi successivi di manutenzione. Dovrà essere uno stadio proiettato al futuro, cioè che dovrà essere considerato nuovo anche tra 15 anni".

"Oggi iniziamo un percorso pazzesco per la città - ha detto il presidente Giulini - abbiamo mantenuto l'impegno per regalare ai nostri tifosi e a tutta la Sardegna la nuova casa del Cagliari. Sono tre progetti interessanti, molto diversi tra loro, questo è importante per la scelta finale".

I tre studi finalisti della selezione sono J+S con One Works, Tractebel-Engie e Sportium. L'esposizione dei tre progetti verrà inaugurata domani, nell'Area Hospitality della Sardegna Arena. Sarà aperta al pubblico sino al 9 marzo (dalle 14 alle 19) e saranno proprio i tifosi, esprimendo la loro preferenza, a dare un decisivo iput per la scelta finale, che spetterà al Cagliari calcio.

ECCO I TRE PROGETTI - Per la progettazione della nuova casa del Cagliari si sono proposti in tanti. Alla richiesta pubblica avanzata dal club rossoblù avevano risposto 25 studi di progettazione nazionali ed internazionali e, dopo un accurato lavoro di selezione, sono stati scelti i tre che oggi al Lazzaretto Sant'Elia hanno illustrato il proprio progetto: J+S con One Works, Tractebel-Engie e Sportium.

J+S con One Works propone un impianto che verrà costruito con gli stessi materiali utilizzati per lo stadio del Bayern Monaco: 24mila posti estendibili a 30mila, una struttura in grado di attrarre e farsi vivere da un'ampia tipologia di pubblico, anche al di fuori del giorno della partita. Cuore dell'impianto è il catino, pensato per essere concepito come un elemento flessibile. La mainstand sarà dotata di tutte le funzioni per garantire un livello di ospitabilità secondo i più elevati standard internazionali e includerà servizi di ristorazione, convegnistica, museali e di intrattenimetno.

Stadio caratterizzato dalla grande copertura rettangolare, che conferisce dinamicità e leggerezza e copre il catino. Tractebel-Engie punta sull'architetto Gino Zavanella che ha realizzato lo stadio della Juventus. Anche in questo caso la capienza è di 24mila spettatori, estendibile a 30mila grazie ad una struttura metallica predisposta sul solaio dell'ultimo livello in corrispondenza delle Curve e dei Distinti.

Si tratta di un impianto fruibile sette giorni su sette. Si sviluppa su cinque livelli e la distanza minima dal campo pari a 7,5 metri. Sportium è una società che raggruppa aziende e professionisti internazionali: capienza di 24mila spettatori, estendibile a 30mila, l'impianto è stato progettato per risultare completamente aderente ai requisiti indicati dall'Uefa. E' prevista la realizzazione di un complesso alberghiero di qualità, dotato di 72 camere, di cui quattro con vista sul campo di gioco.