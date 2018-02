Ateneo Cagliari orienta 12mila giovani

Dodicimila studenti da cento scuole superiori di tutta la Sardegna da oggi alle giornate dell'orientamento organizzate dall'Università di Cagliari. Tra le novità della edizione 2018 anche la partecipazione dell'istituto superiore per mediatori linguistici con la sua offerta formativa: un ulteriore segnale di avvicinamento alle nuove realtà multiculturali. C'è per la prima volta anche il Conservatorio di musica di Cagliari. Tutto questo nel quadro di collaborazione stabilito dall'accordo di programma con la Regione e l'Università di Sassari, presente alla manifestazione con il Consorzio Uno di Oristano.

Attenzione anche alla tecnologia: nella facoltà di ingegneria e architettura è prevista l'attivazione del corso di laurea magistrale in computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence. Sarà attivato il corso di laurea magistrale in scienze della produzione multimediale mentre in Medicina e chirurgia è prevista l'attivazione di scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche.

Alle giornate dell'orientamento, che continueranno sino al 2 marzo, è presente anche la Regione con l'Ufficio centrale per le relazioni con il pubblico e il suo centro Eurodesk. "Dai nostri dati emergono segnali molto importanti - ha detto la rettrice dell'Ateneo cagliaritano Maria Del Zompo - l'Università si conferma eccellenza a livello nazionale e si segnala sempre più come ascensore sociale: cresce il numero di studenti figli di non laureati che conseguono il titolo". Un consiglio: "i mestieri del futuro - ha aggiunto la rettrice - sono legati alla creatività. Quelli che non sono creativi possono essere sostituiti dai robot".

Del Zompo ha fornito rassicurazioni anche su diritto alla studio e borse per gli universitari. "Noi vorremmo arrivare all'esenzione totale - ha detto - fino alla soglia di 23mila euro". Durante l'edizione 2018 gli studenti hanno la possibilità di assistere alle presentazioni dei corsi di laurea e dei servizi dell'ateneo con una panoramica anche sui potenziali sblocchi occupazionali e di visitare i laboratori. Per il 2018-2019 è prevista l'attivazione di 37 corsi di laurea, 6 di laurea magistrale a ciclo unico e 38 di magistrale.