Assalto a villa imprenditore Alghero

Posti di blocco in tutta la provincia e bocche cucite. I carabinieri cercano di chiudere il cerchio attorno alla banda di rapinatori che durante la notte ad Alghero ha assaltato la villetta dell'imprenditore Angelo Scognamillo - la sua è una nota famiglia di costruttori - immobilizzando i famigliari e scappando con un bottino di contanti, gioielli e altri oggetti di valore. I banditi, almeno sei, vestiti con abiti mimetici e con il volto travisato, si sono introdotti nella casa del titolare dell'hotel 4 stelle "Sa Cheya resort", in via Laconi, e hanno legato e imbavagliato l'uomo, la moglie e il figlio.

I malviventi si sono impossessati del bottino e sono poi scappati a bordo di un'auto che li attendeva davanti all'abitazione. Poco dopo l'imprenditore è riuscito a liberarsi e a lanciare l'allarme chiamando i carabinieri. I militari hanno raccolto le testimonianze della famiglia e hanno aperto subito la caccia alla banda, che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce. Nessuno nel vicinato si è accorto di quanto stesse succedendo nelle villetta Scognamillo, che si trova alla periferia sud di Alghero, proprio alle spalle della sede del Comune, in una zona tranquilla e poco trafficata. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini.