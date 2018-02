Alghero,nasce polo tecnologico LiteHouse

Nasce ad Alghero Lite House, il Polo tecnologico del Consorzio industriale provinciale di Sassari che insedia nella zona industriale di San Marco un o spazio dedicato all'innovazione e che punta sulla qualità e l'efficienza edilizia, ambientale ed energetica. Il cantiere è stato inaugurato simbolicamente questa mattina dal presidente della Regione, Francesco Pigliaru, dal presidente del Consorzio, Pasquale Taula e dai sindaci di Alghero e Sassari, Mario Bruno e Nicola Sanna.

Nato per ospitare nuove imprese e incentivare le idee smart, Lite House sarà lo strumento ideale di promozione e supporto per le start up e di rafforzamento tra ricerca e realtà imprenditoriali per individuare, sperimentare e attuare soluzioni tecnologicamente innovative, in una prima fase indirizzate al settore della bioedilizia. Il primo lotto di Lite House sarà realizzato entro agosto 2019. I lavori, affidati all'impresa Elettrica Sistem, sono finanziati dal Mise nell'ambito del terzo Contratto d'area Sassari-Alghero-Porto Torres.

L'edificio stesso che ospiterà Lite house è fondato sulla sostenibilità: il progetto prevede la costruzione di uno stabile ad alta efficienza che richiede un fabbisogno energetico quasi nullo, con l'utilizzo di materiali ecocompatibili e sistemi che mirano alla sostenibilità ambientale e al miglior comfort degli ambienti di lavoro.

"Servono molti luoghi come questo, che creino competenze del futuro, al servizio delle persone e delle imprese", ha commentato il presidente Pigliaru. "La finalità è quella di favorire l'innovazione valorizzando le competenze locali, di minimizzare i costi di gestione start up delle aziende e - ha aggiunto Taula - di fornire un'interfaccia efficace per la raccolta di finanziamenti su scala nazionale ed europea". "Credo nella concretezza del progetto - ha detto Bruno - Poter realizzare qui questo progetto è importante per dare ottimismo alle nuove generazioni". Entusiasta anche Sanna: "questo incubatore si collega direttamente alle prospettive di sviluppo del territorio, supportando le imprese".