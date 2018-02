Sardegna gela, termometro a zero gradi

La Sardegna settentrionale e orientale e in particolare Gallura e Ogliastra fanno i conti con il freddo e la neve. L'allerta meteo prolungato dalla Protezione civile regionale fino a domani, mercoledì 28, è stato confermato dal drastico abbassamento delle temperature. Oggi, secondo i dati di 3bmeteo, le città più fredde sono Villacidro nel Medio Campidano con quasi -1, Nuoro e Olbia con minime rispettivamente di 0 e 1 e massime di 3 e 4 gradi. Più "calde" Cagliari con minime di 3 e Oristano e Iglesias di 5.

Le previsioni fornite dall'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu confermano il quadro climatico anche per tutta la giornata di oggi e di domani. L'aria gelida coinvolgerà i settori settentrionali dell'isola e parte di quelli orientali con precipitazioni anche nevose a quote collinari pari a 5-600 metri, mentre nelle zone interne anche a livelli più bassi.

Proprio per far fronte al freddo di questi giorni e aiutare i senza tetto le Acli della Provincia di Cagliari hanno avviato il progetto "Abitiamo il riciclo". Le strade cittadine saranno percorse dal personale Acli alla ricerca di "homeless" per distribuire loro cappotti, maglioni e coperte ."In questi giorni di freddo dobbiamo pensare alle tante persone che vivono per la strada - ha evidenziato il presidente Mauro Carta - il servizio dei volontari Acli è offerto gratuitamente alle persone più povere e svantaggiate, in particolare a quelle senza fissa dimora che oltre ad essere colpite dalla crisi economica sono sempre più spesso colpite dalla nostra indifferenza".