Maltempo: squadre Abbanoa in allerta h24

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - Operatività massima e 24 ore su 24 con uomini e mezzi impegnati in tutti i territori dell'Isola.

E' il piano attuato da Abbanoa per far fronte all'ondata di gelo che sta facendo tremare la Sardegna, soprattutto nella parte settentrionale.

Il gestore del servizio idrico ricorda che "in caso di necessità" si può fare riferimento al numero gratuito di segnalazione dei guasti, l'800 022 040, "che garantisce copertura in ogni momento". L'impegno è continuo sul fronte delle reti negli otto Distretti territoriali, ma la situazione più delicata si registra nel Nuorese e in Gallura, dove comunque Abbanoa sta portando avanti tutti gli interventi programmati con l'obiettivo di non arrestare l'attività ordinaria.