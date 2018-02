Maltempo: nevica in Costa Smeralda

Neve in Gallura anche a bassa quota. La Costa Smeralda si è svegliata sotto una coltre di fiocchi bianchi, che continuano a cadere in maniera copiosa. Attualmente le strade sono percorribili solo con pneumatici da neve o con le catene. In azione, nelle principali direttrici di traffico, i mezzi spargisale e spazzeneve, i tecnici dell'Anas e gli agenti della polizia stradale. Anche i noti porti turistici e le imbarcazioni sono state imbiancate. Suggestive e rare le immagini del paesaggio di La Maddalena, Cannigione e l'Isola di Tavolara sotto la neve.

Da ieri alcuni sindaci della Gallura, tra i quali quelli di Olbia, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, Arzachena, Tempio Pausania, Aggius, Luras, Calangianus e Bortigiadas, hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Qualche disagio nelle campagne, dove è scattato l'allarme nelle aziende agricole per il foraggio che serve per alimentare il bestiame.

RIAPRONO LE SCUOLE A OLBIA - Scuole aperte domani a Olbia eccezion fatta per quelle della frazione collinare di Berchideddu. Lo ha stabilito il sindaco Settimo Nizzi con una ordinanza firmata in serata. Nel frattempo il primo cittadino fa un bilancio della giornata caratterizzata dall'abbondante nevicata della notte.

"Subito dopo aver ricevuto il bollettino meteo che annunciava la neve per oggi, abbiamo deciso di adottare diverse misure precauzionali - spiega Nizzi - Scuole di ogni ordine e grado chiuse per tutta la giornata odierna e continuo monitoraggio da parte delle diverse squadre della polizia locale e della protezione civile, impegnate da ieri sera a spargere sale nelle strade". Nizzi ringrazia il vescovo Sebastiano Sanguinetti per aver messo a disposizione il centro umanitario dove hanno trovato riparo e ristoro tante persone. Agli "irriducibili" sono state fornite coperte e teli isotermici.

SCUOLE CHIUSE ANCHE DOMANI IN COSTA - Arzachena, il Comune della Costa Smeralda, è operativo fin dalle prime ore di questa mattina per fronteggiare i disagi causati nel territorio da Burian, l'ondata di freddo artico che questa mattina ha portato la neve in tutta la Gallura, anche a bassa quota sui litorali più noti della Sardegna. Il sindaco Roberto Ragnedda ha emanato una nuova ordinanza in cui proroga la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio.

Il primo cittadino e l'assessore alla Protezione civile, Alessandro Careddu, invitano i residenti a prestare a non uscire dalle abitazioni in caso di neve o pioggia persistenti, a non sostare vicino a edifici pericolanti o ad alberi e ad utilizzare autoveicoli e motoveicoli solo in caso di necessità e con l'utilizzo delle dotazioni di sicurezza previste dal codice della strada. Il Coc, il centro operativo comunale diretto dal sindaco e dal dirigente Libero Meloni, ha coordinato i volontari, la polizia locale e i dirigenti comunali in diversi interventi

VOLI IN RITARDO - Due voli del mattino in partenza dall'aeroporto di Olbia Costa Smeralda e diretti a Roma e Milano, hanno subito un ritardo di un'ora e mezzo ciascuno a causa del maltempo. I due aeromobili infatti sono stati interessati dalle operazioni di sghiacciamento che hanno fatto slittare il decollo. Nessun problema, invece, sulla pista. "Già da ieri - fanno sapere dalla Geasar, la società di gestione dello scalo gallurese - ci siamo attrezzati con il noleggio di uno spazzaneve che ci ha permesso di liberare la pista e garantire l'operatività".