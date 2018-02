Il tonno di Carloforte star a Milano

Dialogo fra nord e sud ai fornelli del ristorante The Stage di Milano con la Sardegna e Carloforte protagoniste. Il 2 marzo nel corso della cena preparata a quattro mani, seconda tappa del "Viaggio tra le Stelle", si potranno assaggiare i piatti proposti da Luigi Pomata, carlofortino, re del tonno, e dal bresciano Fabrizio Albini, executive chef di The Stage.

La vera stella della serata sarà il tonno rosso di Carloforte rielaborato secondo l'estro di Pomata, originario del borgo marinaro nell'isola di San Pietro (Sardegna sud occidentale), dove da sempre si parla l'antico genovese. La cucina di Pomata, contraddistinta da un'estrema cura nell'utilizzo della materia prima, è in linea con la filosofia del ristorante The Stage.

Si parte da tartara di tonno rosso su spuma di mozzarella, capperi disidratati e uova di pesce proposta da Luigi Pomata. Albini prosegue con un omaggio alla Sardegna con maccherone a base di arselle, peperoncino e bottarga.

Seconda portata proposta dallo chef carlofortino, ventresca di tonno rosso in crosta di pane al prosciutto, bietole selvatiche in due consistenze: in crema aromatizzate al wasabi e saltate in tegame. Fabrizio Albini delizierà gli ospiti della cena con un dessert che richiama i profumi degli agrumi del Mediterraneo: pera, cioccolato bianco, vaniglia, pompelmo e zenzero. In abbinamento ai piatti dei due chef ci saranno i vini della Cantina Sella&Mosca.