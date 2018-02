Gelo nel Nuorese, tir blocca SS131 Dcn

(ANSA) - NUORO, 27 FEB - Temperature vicino allo zero nel Nuorese dove una debole nevicata ha imbiancato i paesi dell'interno della Sardegna. Sulla statale 131 Dcn - che collega la "Carlo Felice" Cagliari-Sassari con Nuoro e Olbia - nevica, invece, al Km 110 verso Olbia e si percorre solo con dispositivi invernali montati. Attualmente un camion messo di traverso al Km 129 dopo Budoni e blocca la circolazione. Sul posto la Polstrada ha attivato il senso unico alternato nella corsia opposta. Scuole chiuse a Nuoro, Ollolai e Macomer, ma le strade per il momento sono tutte percorribili con dispositivi da neve. La arterie a rischio come la Ss 389 e il valico Campeda sulla SS 131 non sono interessate da fenomeni nevosi, anche se sulla Statale 389 Nuoro-Lanusei la Polstrada raccomanda massima prudenza per la presenza di alcuni tratti ghiacciati.