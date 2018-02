Droga Olanda-Sardegna, sgominata gang

Facevano arrivare la cocaina dall'Olanda alla Sardegna, nascondendola in furgoni, camion e auto. E nonostante i sequestri effettuati dai carabinieri, erano pronti ad importarne ancora. I militari della Compagnia di Carbonia e del Comando provinciale di Cagliari hanno assestato un altro duro colpo al narcotraffico: tre persone sono state arrestate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. In manette sono finiti Pierluigi Pani, 43 anni residente a Emmen (Olanda), Giampaolo Scintu, 57 anni di San Nicolò d'Arcidano (Or) e Luciano Tuveri 57 anni di San Sperate.

I provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Dda di Cagliari e sono stati eseguiti tra questa mattina e oggi pomeriggio sia nel cagliaritano che nell'oristanese. Nel corso delle perquisizioni di oggi è stato sequestrato quasi un chilo di marijuana.

L'operazione, denominata "The Last Waltz", è legata alle indagini avviate nel giugno 2017 e coordinate dal sostituto procuratore distrettuale Danilo Tronci. Negli scorsi mesi sono stati arrestate cinque persone e sono stati fermati carichi di droga in arrivo sull'Isola. Complessivamente sono stati sequestrati 26 chili di cocaina di eccellente qualità, 20mila euro in contanti e una Bmw X5. La droga sequestrata, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato all'organizzazione circa milioni di 2,6 milioni di euro.